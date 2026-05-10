Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Strafgesetzbuch mit Blick auf Femizide und geschlechtsspezifische Tötungen nachschärfen. Im Interview mit der Bild am Sonntag sprach Hubig von einer „Klarstellung im Gesetz“ und sagte: „Wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, deutlich zu machen: Wer aus dieser Motivation heraus tötet, nur weil sie eine Frau ist, oder nur aus geschlechtsspezifischen Gründen tötet, der soll dann, wenn alle anderen Einzelheiten passen, auch als Mörder verurteilt werden.“ Schon nach heutigem Recht könne die Tötung einer Frau aus Besitzdenken als Mord strafbar sein, sagte die Ministerin. Man wolle aber das Strafgesetz klarer fassen, „weil es immer noch diese Entscheidung gibt: Na ja, das war Eifersucht. Wenn der eifersüchtig war, war der in Rage. Dann ist er vermindert schuldfähig, und dann kann man es nur als Totschlag verurteilen.“