Im Zuge von Ermittlungen in der linken Szene nach einer Demonstration am 1. Mai in Gera hat die Polizei Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Angaben der Staatsanwaltschaft Gera vom Mittwoch zufolge geht es um den Vorwurf des Landfriedensbruchs. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen gibt es Ermittlungen in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen. Der "eindeutige Schwerpunkt" liege aber auf Thüringen und Sachsen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Es seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden - vor allem Mobilfunkgeräte und Datenträger. In Gera waren am 1. Mai Teilnehmer einer linken und eine rechten Demonstration aneinandergeraten, die Polizei ging mit Schlagstöcken dazwischen.