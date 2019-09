Detailansicht öffnen Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel reisten getrennt nach New York – dies gab Anlass zu Spekulationen. (Foto: Michael Sohn/AP)

CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen über einen Streit zwischen ihr und Kanzlerin Angela Merkel zurückgewiesen. "Für alle zum Mitschreiben: Es gibt kein Zerwürfnis zwischen Angela Merkel und mir", sagte Kramp-Karrenbauer der Bild am Sonntag. Hintergrund war die getrennte Anreise Merkels zu den Vereinten Nationen in New York und Kramp-Karrenbauers zu ihrem Antrittsbesuch in Washington vergangene Woche.

Ursprünglich war die Variante erörtert worden, dass Kramp-Karrenbauer in der Regierungsmaschine Merkels mitreist und nach einer Zwischenlandung in New York weiter nach Washington fliegt. Diese Reise war so aber nicht zustande gekommen, weil es zwischen Kanzleramt und Verteidigungsministerium unterschiedliche Auffassungen über die Zahl der Mitarbeiter Kramp-Karrenbauers gab, die in der Kanzler-Maschine mitfliegen sollten. Schließlich flog die Verteidigungsministerin in einer extra Maschine der Flugbereitschaft, was sowohl wegen der Kosten, als auch wegen der Umweltbelastung für Kritik an beiden Politikerinnen gesorgt hatte.

Kramp-Karrenbauer sagte nun, sie empfinde die Debatte über diese Reise als "absolut befremdlich". Dabei ließ sie offen, ob sie die öffentliche Debatte meinte oder die vorangegangene Diskussion mit dem Kanzleramt. Sie räumte ein, dass die geplante gemeinsame Reise, so wie das Verteidigungsministerium sie vorgeschlagen habe, "nicht zustande gekommen" sei. Der Antrittsbesuch bei ihrem amerikanischen Kollegen sei ihr aber wichtig gewesen. "Wir haben zum Glück einen Ersatz gefunden, damit ist für mich die Sache erledigt." Am Sonntagabend wollte sich die CDU-Vorsitzende mit ihren Stellvertretern Thomas Strobl, Julia Klöckner, Armin Laschet und Volker Bouffier sowie Generalsekretär Paul Ziemiak in der Parteizentrale treffen. Eine Teilnahme Merkels, die kein Parteiamt mehr hat, war nicht vorgesehen, wie die Welt am Sonntag meldete. Bei dem Treffen sollten dem Bericht zufolge wichtige Weichenstellungen der CDU vorbereitet werden. Eine CDU-Sprecherin sagte hingegen, es handele sich um ein "reines Routinetreffen der Vorsitzenden mit ihren Stellvertretern". Solche Vorbereitungstreffen vor den Sitzungen der Parteigremien habe es auch an anderer Stelle schon gegeben. Am Montag tagen Präsidium und Vorstand der CDU. An diesen Sitzungen nimmt die Kanzlerin in der Regel teil.