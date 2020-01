Nach dem Mord an einem Kölner Kommunalbeamten im vergangenen Dezember hat die Landtags-SPD den Rücktritt von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gefordert. "Dieser Mann hätte nicht sterben müssen und nicht sterben dürfen", sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Mittwoch in Düsseldorf. Trotz einer Warnung der behandelnden psychiatrischen Klinik vor der Gefährlichkeit des psychisch kranken mutmaßlichen Messerstechers sei die Staatsanwaltschaft neun Monate lang untätig geblieben: "Man hat den Beamten leider buchstäblich ins Messer laufen lassen." Er habe nichts von der Gefährlichkeit des Schuldners gewusst, obwohl er die Kosten eines früheren Gewaltausbruchs eintreiben sollte. Biesenbach wies die Rücktrittsforderung zurück. Im Rechtsausschuss des Landtags warfen die Oppositionsabgeordnete von SPD und Grünen der Regierung vor, der Mord an dem Vollstreckungsbeamten hätte durch eine dauerhafte Einweisung des Täter in eine geschlossene psychiatrische Klinik sehr wohl verhindert werden können. Ein Abteilungsleiter des Justizministeriums musste einräumen, "dass dafür vieles spricht." Der Beamte bestätigte, dass eine Kölner Klinik eine solche Verwahrung des mehrfach gewalttätigen Mannes zwar im März 2019 angeregt hatte. Aber die zuständige Staatsanwaltschaft Köln habe "möglicherweise fehlerhaft versäumt", dies bei Gericht zu beantragen. Deshalb sei der Mann am 18. April 2019 entlassen worden. Eine endgültige Bewertung des gesamten Vorgangs sei jedoch erst nach Abschluss der noch laufenden internen Ermittlungen möglich.