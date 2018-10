10. Oktober 2018, 08:59 Uhr Ermordete Journalistin Marinowa Verdächtiger in Deutschland gefasst

Kerzen und Blumen an einem Mahnmal in Ruse: In Bulgarien ist die kritische TV-Journalistin Viktoria Marinowa vergewaltigt und ermordet worden.

Am späten Dienstagabend sei ein Tatverdächtiger in Deutschland festgenommen worden, sagte Bulgariens Innenminister.

Nach Angaben des bulgarischen Generalstaatsanwalts besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der 30-jährigen Journalistin.

Im Fall der ermordeten TV-Moderatorin Viktoria Marinowa ist nach Angaben der bulgarischen Regierung ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden. Es handele sich um einen 21-jährigen Mann aus Ruse im Norden Bulgariens, der polizeibekannt sei, sagte der bulgarische Innenminister Mladen Marinow am Mittwoch in Sofia. "Wir verfügen über genug Beweise, die diese Person mit dem Ort des Verbrechens und dem Opfer in Verbindung bringen."

Die Leiche der Journalistin war am Samstag in einem Park am Donauufer in Ruse entdeckt worden. Sie war vergewaltigt, geschlagen und dann erstickt worden. Marinowa war dort joggen gegangen.

Der Verdächtige sei über die Donaubrücke von Ruse nach Rumänien geflüchtet, sagte Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow. Demnach bestehe nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der 30-Jährigen. "Die Beweise, die wir derzeit haben, lassen auf einen spontanen Angriff schließen, um das Opfer sexuell zu missbrauchen", sagte Zazarow. Weiterhin würde aber alle Hypothesen untersucht.

Marinowa hatte in der letzten Ausgabe ihrer neuen Sendung "Detektor" einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien. Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf wertet derzeit die Informationen aus Bulgarien aus.

Noch bevor bulgarische Ermittler, geführt vom Generalstaatsanwalt, am Montag die Ermittlungen übernahmen, hatte der Innenminister verkündet, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Mord im Zusammenhang mit Marinowas Arbeit als Journalistin stehe.

Bulgarien ist beim Thema Pressefreiheit in den vergangenen Jahren wegen steigender Attacken auf Reporter, Drohungen und Medienkontrolle durch Oligarchen allerdings stetig zurückgefallen: Die Reporter ohne Grenzen sehen das Land auf Platz 111 von 180 Ländern - das schlechteste Ergebnis eines EU-Mitglieds.