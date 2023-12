Der Bundesvorsitzende des Virchowbunds der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Dirk Heinrich, hat den Streik gegen die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt. Er beklagte neben Mängeln bei der Vergütung eine überbordende Bürokratie. "Hier muss endlich mal der gordische Knoten durchschlagen werden, damit die Praxen entlastet werden von Dingen, die uns von den Patienten abhalten", sagte Heinrich. Bis Silvester bleiben viele Arztpraxen in Deutschland aus Protest geschlossen, mehrere Verbände hatten dazu aufgerufen. Kritik an der Streikaktion kam von der Stiftung Patientenschutz und vom GKV-Spitzenverband, der die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen vertritt. Im Januar will Lauterbach einen "Krisengipfel" mit Ärztevertretern "zur notwendigen Entbürokratisierung und zu einer Honorarreform" abhalten.