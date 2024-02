Das geplante Register für Organspenden wird bald freigeschaltet. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt: "Das digitale Organspende-Register wird am 18. März nun endlich an den Start gehen", sagte Lauterbach der Rheinischen Post. Es werde den Organspendemangel in Deutschland nicht sofort beheben, sei aber ein wichtiger Schritt. "Die Eintragung erfolgt völlig freiwillig, hilft aber den Kliniken, schneller zu handeln", so Lauterbach. Die Einführung des Registers war 2020 beschlossen worden. Man soll darin seine Organspendebereitschaft online speichern können, zudem sollen alle Bürgerinnen und Bürger mindestens alle zehn Jahre direkt auf das Thema angesprochen werden.