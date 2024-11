Die Ärztegewerkschaft „Marburger Bund“ hat die Konzernbildung bei kirchlichen Krankenhäusern kritisiert. Auf ihrer Hauptversammlung am Wochenende in Berlin forderte die Gewerkschaft, die vor allem die Interessen von Krankenhausärzten vertritt, ein Ende der Geltung des kirchlichen Arbeitsrechts, wenn sich Träger überregional und länderübergreifend zu Konzernen zusammenschließen. In dem Beschluss werden etwa die Alexianer GmbH, die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe oder die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel namentlich genannt. „Soweit konfessionelle Krankenhäuser von den rechtlichen Möglichkeiten der handelsrechtlichen Konzernbildung Gebrauch machen, müssen Sie sich aber auch den allgemeinen säkularen Rahmenbedingungen unterwerfen“, so der Beschluss. Dazu zählten die Einführung von Mitbestimmung genauso wie das Streikrecht. Dies ist im kirchlichen Arbeitsrecht nur eingeschränkt vorgesehen.