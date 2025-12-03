In der Debatte über die schwierige Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen legen diese nun selbst umfangreiche Sparvorschläge vor. In einem Papier für die „Finanzkommission Gesundheit“ listet der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) Ideen für viele verschiedene Bereiche auf. Diese betreffen etwa die Krankenhäuser, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die Pflege und den Arzneimittelbereich. In dem 77 Seiten langen Papier heißt es, „das Hauptaugenmerk der Reformbemühungen“ müsse auf „die Steuerung bzw. Verringerung der Ausgabenentwicklung gerichtet werden“. Gefordert wird unter anderem eine andere Berechnung der Krankenhausvergütung durch die Kassen. Dies könne je nach konkreter Ausgestaltung mehrere Milliarden Euro im Jahr sparen. Für die Pflegekosten in den Krankenhäusern soll es wieder eine Deckelung geben. Außerdem sollten Zusatzvergütungen für eine schnelle Terminvergabe abgeschafft werden.