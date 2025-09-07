Der Bundes-Klinik-Atlas steht nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vor dem Aus. Demnach bereitet Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Einstellung des von ihrem Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) eingeführten Projektes vor. Warken soll das Ende der Projektgruppe für das Online-Verzeichnis verfügt haben. Der Klinikatlas sollte eigentlich umfassende Informationen über Angebote und geleistete Qualität der rund 1 700 Kliniken liefern. Nach heftiger Kritik von medizinischen Fachgesellschaften, Klinikträgern und Patientenvertretern musste der Atlas überarbeitet werden. Aktuell bietet er nur Informationen zu rund 25 Eingriffen, wobei es sich dabei nicht um die häufigsten Behandlungen im Krankenhaus handelt. Zudem werden unvollständige Daten und eine für Laien kaum verständliche Darstellung kritisiert.