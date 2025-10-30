Im vergangenen Jahr hat der Medizinische Dienst in etwa 3700 Fällen Behandlungsfehler in deutschen Kliniken und Arztpraxen festgestellt. In etwa 2800 dieser Fälle (76 Prozent) erlitten Patientinnen und Patienten dadurch einen gesundheitlichen Schaden, wie aus dem Jahresbericht 2024 der Gutachter der Krankenkassen hervorgeht. Ein Drittel davon seien dauerhafte Schäden. Zudem seien rund 75 Todesfälle durch medizinische Fehler ermittelt worden. Insgesamt hat der Medizinische Dienst im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 12 300 Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellt. Demnach bestätigte sich mehr als jeder vierte Vorwurf, in mehr als jedem fünften war das Versehen auch ursächlich für einen Schaden. „Tatsächlich weisen die Begutachtungszahlen auf ein immenses Problem hin“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Stefan Gronemeyer.