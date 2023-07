Von Simon Sales Prado und Rainer Stadler

Die Bundesregierung und die Länder haben sich auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach einem Bund-Länder-Treffen in Berlin mit. Er sprach von einer "Revolution", das System der Fallpauschalen, bei dem Kliniken umso besser honoriert werden, je mehr Fälle sie behandeln, werde abgelöst durch ein System der Vorhaltepauschalen. Dadurch werde der ökonomische Druck von den Krankenhäusern genommen. Mit den Vorhaltepauschalen sollen den Kliniken 60 Prozent ihrer Fixkosten erstattet werden. Gerade für die Kliniken auf dem Land sei die Reform eine "Existenzgarantie", sagte Lauterbach. 14 Bundesländer stimmten für den gemeinsamen Beschluss, lediglich Bayern votierte dagegen, während sich Schleswig-Holstein enthielt.

Außerdem kündigte Lauterbach an, Patientinnen und Patienten über die Qualität der Kliniken in Deutschland zu informieren. Dieser Punkt hatte bis zuletzt Streit provoziert, die Länder äußerten die Sorge, dass dann viele Krankenhäuser von Patienten gemieden würden. Lauterbach sagte, der Bund werde sich nun allein um dieses Thema kümmern und die nötigen Informationen dazu bei den Kliniken einholen. Nur noch solche Häuser sollen für Eingriffe auch Geld erhalten, wenn sie über die erforderliche Ausstattung und geschultes Personal verfügen, das auch die nötige Erfahrung vorweisen kann. Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen sollen noch zu definierende Leistungsgruppen der Kliniken sein - also etwa "Kardiologie". Die Leistungsgruppen sollen einheitliche Qualitätsvorgaben absichern. Diese Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken will Lauterbach auch veröffentlichen.

Mit der Einigung findet ein monatelanges Ringen sein Ende. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die Ampelregierung wie im Koalitionsvertrag vorgesehen eine Kommission eingerichtet, die inzwischen mehrere Empfehlungen für die Reform vorgelegt hat. Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder immer wieder diskutiert, immer wieder sind sie dabei aneinandergeraten - teils heftig. Noch in der vergangenen Woche hatte Lauterbach nach einem Treffen der Gesundheitsminister in Friedrichshafen von sechs Streitpunkten gesprochen.

Nun betonte er den Zusammenhalt der Ampelkoalition. Man habe die Reform nur so schnell auf den Weg bringen können, weil die Fraktionen der Regierungsparteien zusammengehalten hätten. "Das ist eine Art und Weise, wir wir mehr Gesetze machen sollten." Melanie Schlotzhauer (SPD), die Hamburger Gesundheitssenatorin, gab sich ebenfalls zufrieden. "Die Lösung ist ausgewogen, sie ist aber kein fauler Kompromiss", sagte sie. Man werde Stress aus dem System nehmen, das Hamsterrad reduzieren und den Kliniken erlauben, in Zukunft das zu tun, was sie ohnehin am besten können. Trotzdem bleibe die Planungshoheit bei den Ländern, betonte sie.

Über den Sommer soll nun eine gemeinsame Bund-Länder-Gruppe einen Gesetzentwurf erarbeiten. Daran werden Lauterbach zufolge auch die Bundesländer Hamburg, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen mitarbeiten. Das Gesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten.