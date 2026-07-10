Es ist 15 Uhr, als klar ist, dass die Bundesregierung nicht schon wieder mit einer gewaltigen Krise in die Sommerpause starten muss. In diesem Moment stellt Sitzungsleiter Florian Herrmann fest, dass es im Bundesrat keine Mehrheit für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses zu Gesundheitsreform gibt. Die Länderkammer lässt die Reform also passieren. Am Vormittag hatte ihr bereits der Bundestag zugestimmt. Damit kann die Gesundheitsreform, die größte seit Jahrzehnten, Gesetz werden. Dass dies gelingen wird, war bis zuletzt unklar. Ein Scheitern wäre ein schwerer Rückschlag für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Regierung gewesen.
GesundheitspaketWarum der Kanzler plötzlich um seine Reform zittern musste
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Nach dem Bundestag musste auch der Bundesrat die Gesundheitsreform billigen. Das zwang die Regierung zu einem nächtlichen Angebot – und entwickelte sich trotzdem zum Krimi.
Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin
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