Künftig bis zu fünfzehn Euro Zuzahlung für ein Medikament: Was sich nach kleinen Beträgen anhört, kann für chronisch Kranke große Auswirkungen haben. Eine Betroffene berichtet.

Sonja Arens hat schon fast ihr ganzes Leben lang intensiven Kontakt mit dem deutschen Gesundheitssystem. Seit sie zehn Jahre alt war, hat sie eine chronische Darmerkrankung. Vor einiger Zeit kam auch noch Nierenkrebs dazu. Sie erzählt das sehr sachlich. Über ihre Krankheit zu sprechen und die Folgen dieser Krankheit zu managen, ist etwas, das zum Alltag der 58-Jährigen gehört.