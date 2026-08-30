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Auswirkungen der Gesundheitsreform„Die Kranken werden sehr stark zur Kasse gebeten“

Lesezeit: 3 Min.

Chronisch krank sein ist teuer, davon kann Sonja Arens aus eigener Erfahrung berichten. Und es wird noch teurer.
Chronisch krank sein ist teuer, davon kann Sonja Arens aus eigener Erfahrung berichten. Und es wird noch teurer.
BAG Selbsthilfe

Künftig bis zu fünfzehn Euro Zuzahlung für ein Medikament: Was sich nach kleinen Beträgen anhört, kann für chronisch Kranke große Auswirkungen haben. Eine Betroffene berichtet.

Von Claudia Henzler

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Sonja Arens hat schon fast ihr ganzes Leben lang intensiven Kontakt mit dem deutschen Gesundheitssystem. Seit sie zehn Jahre alt war, hat sie eine chronische Darmerkrankung. Vor einiger Zeit kam auch noch Nierenkrebs dazu. Sie erzählt das sehr sachlich. Über ihre Krankheit zu sprechen und die Folgen dieser Krankheit zu managen, ist etwas, das zum Alltag der 58-Jährigen gehört.

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