Zum Hauptinhalt springen

BundesregierungMerz hat den ersten Reformschritt geschafft

Lesezeit: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (re., CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) haben in ihren Parteien an Autorität verloren, es gibt enormen Unmut.
Bundeskanzler Friedrich Merz (re., CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) haben in ihren Parteien an Autorität verloren, es gibt enormen Unmut. Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung kann das Gesundheitssparpaket retten – mit einigen Mühen und hektischen Nachverhandlungen. Die weiteren Reformen dürften noch schwerer werden.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann

SZ bei Google bevorzugen

Es ist die größte Gesundheitsreform seit Jahrzehnten, und es ist für die Bundesregierung ein großer Durchbruch. Am Freitagvormittag billigten die Bundestagsabgeordneten die Reform – mit 319 zu 286 Stimmen bei vier Enthaltungen. Am Nachmittag gab auch der Bundesrat grünes Licht. Damit ist der Weg für die Reform frei. Sie soll der Auftakt zu weiteren Reformen sein, etwa im Renten-, im Pflege- und im Steuersystem. Durch eine Reduzierung der Beitrags- und Steuerlasten, aber auch weniger Bürokratie will die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) die Kaufkraft stärken und für neues Wachstum sorgen.

Zur SZ-Startseite

Gesundheitswesen
:Warum Psychotherapie zum Luxus werden könnte

Ein neues Gesetz soll die Honorare für die Behandlung psychisch Kranker weiter beschneiden. Gibt es Therapieplätze künftig nur noch für Privatpatienten und Selbstzahler?

SZ PlusVon Christina Berndt und Rainer Stadler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite