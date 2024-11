Die Union im Bundestag will die Krankenhausreform scheitern lassen. „Wir haben das Krankenhausgesetz im Bundestag abgelehnt. Wenn es im Bundesrat keine Zustimmung findet und in den Vermittlungsausschuss geht, gehört es in meinen Augen zu den Trümmern der gescheiterten Ampel. Das Gesetz wird so nicht erneut durch den Bundestag kommen“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Die Vorstellung, dass man sich auf Basis eines verkorksten Lauterbach-Gesetzes auf Reparaturmaßnahmen einigen könnte, die das Gesetz zustimmungsfähig machen, halte ich für nicht realistisch“, fügte der CSU-Politiker hinzu. Es brauche einen neuen Anlauf einer neuen Regierung. Am kommenden Freitag entscheidet der Bundesrat über das Gesetz. Es wird mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses gerechnet.