Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Reform der Notfallversorgung gebilligt, bei der Geld im Gesundheitssystem eingespart und die Versorgung der Patienten effizienter werden soll. Die Zahl der in den Rettungsstellen der Krankenhäuser behandelten Fälle soll reduziert werden, weil hier besonders hohe Kosten anfallen. Dafür ist vorgesehen, etwa die Kassenärztliche Vereinigung zu verpflichten, für mehr Videosprechstunden und Hausbesuche zu sorgen. Vertreter der Kassenärzte und Krankenhäuser kritisierten den Gesetzentwurf als unrealistisch. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wies dagegen darauf hin, dass eine Vielzahl von Anliegen nicht zwingend in Krankenhäusern behandelt werden müsse. Den Patienten solle gezielter geholfen werden, so die Ministerin, während es für Ärztinnen und Ärzte eine Entlastung bedeute, wenn es weniger Fahrten mit Rettungsdiensten gebe.