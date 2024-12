Arztpraxen sollen für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich werden. Dazu und zu anderen Schritten für ein barrierefreies Gesundheitswesen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin einen Aktionsplan vorgelegt. „Der Zugang zu Gesundheitsleistungen muss einfach und für alle möglich sein - auch für Patienten mit Behinderungen oder Verständigungsschwierigkeiten“, sagte Lauterbach. Es gelte, Hindernisse zu erkennen und abzubauen - wie etwa Stufen auf dem Weg in die Praxis oder komplizierte Erklärungen einer Therapie. Am Dienstag wird der Internationale Tag für Menschen mit Behinderungen begangen.