In einer teils emotional geführten Debatte hat sich der Bundestag erstmals mit dem Gesetzentwurf zur Pflegereform befasst. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) kündigte dabei am Donnerstag Änderungen an: „Wir wollen das Gesetz nachbessern.“ Viele Betroffene beschäftige die konkrete Umstellung bei Leistungen wie der Verhinderungspflege, sagte Linnemann. Es müsse verhindert werden, dass es zu „harten Brüchen“ komme, wenn das Gesetz zum Jahreswechsel in Kraft trete. Gleichzeitig mahnte der Minister, am geplanten Einsparvolumen festzuhalten.

SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sagte, an der Finanzlage der Pflegekassen komme niemand vorbei. Allerdings dürfe eine Reform der Leistungen „nicht heißen, dass sie gekürzt werden“. Die Diskussionen der vergangenen Monate hätten vielen Betroffenen Angst gemacht. Konkret stellte sich Schmidt gegen die geplante Abschaffung der Verhinderungspflege als eigenständiger Leistung. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Simone Fischer begrüßte dies ausdrücklich. Auch sie sagte: „Streichen ist keine Reform“.

Die AfD-Gesundheitspolitikerin Nicole Hess warf Linnemann vor, seine Pläne bedeuteten für pflegende Angehörige „höhere Hürden, weniger Hilfen und zusätzliche Belastung“. Linksfraktionsvize Luigi Pantisano rief der Regierungskoalition zu: „Geben Sie den pflegenden Angehörigen endlich mehr Unterstützung, also mehr Geld, damit sie nicht zusammenbrechen.“

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, die Voraussetzungen für die Einstufung in die Pflegegrade 1 bis 3 zu erhöhen. In der häuslichen Pflege sollen Leistungen anders strukturiert und in neuen Budgets zusammengeführt werden. Mehr Prävention soll Pflegebedürftigkeit möglichst verhindern oder hinauszögern. Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern soll eingeschränkt werden, der Beitragsaufschlag für Kinderlose steigen. Mit dem Entwurf befassen sich nun der Gesundheitsausschuss des Bundestags und weitere Ausschüsse. Auch der Bundesrat kann Änderungswünsche formulieren.