Bundesgesundheitsministerin Warken gesteht den Ländern bei einigen Punkten mehr Spielräume zu.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will den Ländern bei der Umsetzung der Ende 2024 beschlossenen Krankenhausreform in mehreren Punkten entgegenkommen, hält aber an den Grundprinzipien fest. „Die Reform wird verbessert, aber nicht verwässert“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin nach Beratungen mit ihren Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den Ländern. Es gehe darum, die Neuregelungen „endlich alltagstauglich“ zu machen. Ziele der Reform sind unter anderem weniger ökonomischer Druck durch ein neues Vergütungssystem und mehr Spezialisierung bei schwierigen Eingriffen und Erkrankungen.Geplant sind der Ministerin zufolge nun etwa Anpassungen beim Zeitplan. Die Länder brauchten etwas mehr Luft, sagte Warken. Zudem sollen die Krankenhäuser für die Jahre 2022 und 2023 wegen der damaligen Inflation mit vier Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Schuldenpaket des Bundes unterstützt werden. Aus dem sogenannten Sondervermögen soll auch der sogenannte Transformationsfonds für die Reform finanziert werden. Zuvor war dafür Geld aus der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen.Geplant sind auch mehr Ausnahmen für Kliniken auf dem Land, erklärte Warken. Man werde an den Grundprinzipien der Reform festhalten, betonte Warken. „Nicht jede Klinik solle künftig alles machen.“ Ziel sei, Anfang September einen entsprechenden Gesetzentwurf zu Anpassungen der Reform ins Bundeskabinett zu bringen, so dass das Gesetzgebungsverfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen werden könne.