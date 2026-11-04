In der Debatte um eine Neuregelung der Organspende halten die beiden großen christlichen Kirchen daran fest, dass mögliche Spender einer Organentnahme ausdrücklich zustimmen müssen. In einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme der Vertreter beider Kirchen bei der Bundesregierung heißt es, aus christlicher Sicht sei die Organspende Ausdruck freiwilliger tätiger Nächstenliebe und menschlicher Solidarität. „Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Entscheidung über die Organentnahme nach dem Tod den höchstpersönlichen Bereich der menschlichen Selbstbestimmung, der Menschenwürde und der Gewissensfreiheit berührt.“

Im Bundestag befasst sich am Mittwoch der Gesundheitsausschuss mit einer möglichen Reform der Organspenden. Bislang schreibt das Transplantationsgesetz vor, dass nur derjenige ein potenzieller Organspender ist, der zuvor einer Spende ausdrücklich zugestimmt hat. Liegt keine Erklärung vor, können auch die Angehörigen im Sinne des möglichen Spenders entscheiden.

Eine überfraktionelle Gruppe von Parlamentariern möchte dieses Prinzip der Zustimmungsregelung umkehren und eine Widerspruchsregelung einführen. Damit soll die Zahl der Organspender erhöht werden. Die Neuregelung würde bedeuten, dass jeder Bürger ein potenzieller Organspender wäre – außer, er hat ausdrücklich widersprochen. Eine andere Gruppe von Parlamentariern lehnt eine solche Umkehr ab, weil sie dem Prinzip der Selbstbestimmung widerspreche. Sie wollen Verbesserungen an der geltenden Regelung. Die beiden Kirchen begrüßen diesen Vorschlag.