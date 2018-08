1. August 2018, 18:44 Uhr Gesundheitspolitik "Keine Ausrede mehr"

Mit dem geplanten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz will Gesundheitsminister Spahn 13 000 neue Stellen in der stationären Altenpflege schaffen.

Die Bundesregierung will Kliniken zwingen, genügend Pfleger einzustellen. Tun sie das nicht, könnten Sanktionen folgen.

Von Michaela Schwinn

Die Bundesregierung will mit mehr Personal die Situation in der Pflege verbessern. Dazu verabschiedete das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Das geplante Pflegepersonal-Stärkungsgesetz beinhaltet unter anderem 13 000 neue Stellen in der stationären Altenpflege. Je nach Anzahl der Bewohner sollen Einrichtungen eine halbe bis zwei volle zusätzliche Pflegestellen bekommen. Finanziert werden sollen diese aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen. Pflegebedürftige und Angehörige sollen nicht weiter belastet werden, sagte Spahn.

Um den Pflegenotstand in Krankenhäusern zu mildern, will Spahn Kliniken verpflichten, das Verhältnis von Pflegeaufwand zu Personal zu veröffentlichen. Unterschreitet ein Krankenhaus eine bestimmte Grenze, müsse es von 2020 an mit Sanktionen rechnen. Häuser mit "strukturell zu wenig Personal" müssten entweder zusätzlich einstellen oder aber weniger Patienten behandeln, sagte Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Im Zweifel müssten Kliniken Abteilungen schließen.

Von "Augenwischerei" spricht die Deutsche Stiftung für Patientenschutz

Er sicherte den Kliniken aber auch Unterstützung zu: Jede zusätzliche Pflegestelle solle von den Kassen finanziert werden - genauso wie Tarifsteigerungen. "Kein Geld für Pflege ist also keine Ausrede mehr für Krankenhausgeschäftsführer", betonte der Minister.

Die Sanierung der Pflegebranche ist ein Milliardenprojekt. Spahn will unter Verweis auf die aktuell gute wirtschaftliche Lage vor allem die Reserven der Krankenkassen nutzen. Aber es sei auch Geld aus der Pflegeversicherung nötig. Ihr fehlen allerdings schon jetzt Milliarden. Deswegen hat der Gesundheitsminister jüngst angekündigt, dass die Pflegebeiträge zum 1. Januar 2019 mindestens um 0,3 Prozentpunkte steigen sollen.

Der Gesetzentwurf ist Teil des Bemühens der Bundesregierung, mehr Pflegepersonal in die Einrichtungen zu bringen. Nachdem neue Stellen finanziert würden, müssten sie auch besetzt werden, sagte Spahn. Bereits Anfang Juli hatte Spahn gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) die "Konzertierte Aktion Pflege" gestartet. Geplant sind etwa eine Ausbildungsoffensive, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie mehr ausländische Pflegekräfte.

Sozialverbände, Patientenschützer und Krankenkassen begrüßten Spahns Vorhaben im Grundsatz, übten aber Kritik im Detail. Als "Augenwischerei" bezeichnete Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung für Patientenschutz die 13 000 zusätzlichen Stellen in Pflegeheimen: "Schließlich macht das pro Bewohner täglich gerade einmal sechs Minuten mehr für Wundversorgung, Medikamentengabe oder Blutdruckmessung."

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte, dass statt "kleiner Schritte" ein "großer Sprung" nötig sei, um den bestehenden Notstand in der Pflege zu lindern. Darüber hinaus kritisierte der Verband, dass Krankenhäuser im Gesetz bessergestellt würden als Pflegeheime: "In der Realität könnte in der Altenpflege Personal in die Krankenhäuser abwandern."