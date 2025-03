Ein Jahr nach dem Start des Organspenderegisters in Deutschland haben sich die Hoffnungen auf deutlich mehr Spender noch nicht erfüllt. Bisher hätten sich lediglich rund 275 000 Menschen eintragen lassen, berichtet die Ärzte Zeitung und beruft sich dabei auf Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Berechtigt zum Eintrag sind alle Bürger ab 16, also mehr als 71 Millionen Menschen. Diese können seit dem 18. März 2024 in dem Register freiwillig erklären, ob sie nach ihrem Tod Organe spenden wollen oder nicht. Der Eintrag ist kostenlos und kann jederzeit geändert oder gelöscht werden. In Deutschland stehen laut Stiftung Organspende mehr als 8200 Menschen auf den Wartelisten für ein Spenderorgan.