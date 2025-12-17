Apotheken sollen künftig Impfungen und Schnelltests anbieten können. Das sieht ein am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf vor. So sollen Apotheken alle Impfungen mit Tot-Impfstoffen durchführen können. Auch sollen in Apotheken Schnelltests gegen bestimmte Erreger durchgeführt werden können, etwa Influenza. Zudem soll es neue Präventionsangebote in Apotheken geben, etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach von einem „möglichst niedrigschwelligen Versorgungsangebot“. Im Vordergrund des Vorhabens steht eine Stärkung der Apothekenstandorte, vor allem im ländlichen Raum. So sollen zeitlich begrenzt auch pharmazeutisch-technische Assistenten die Leitung übernehmen können. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zeigte sich enttäuscht von dem Entwurf und verwies auf die „chronische Unterfinanzierung des Apothekensystems“ und die Zusage im Koalitionsvertrag, das Honorar anzuheben.