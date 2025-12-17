Apotheken sollen künftig Impfungen und Schnelltests anbieten können. Das sieht ein am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf vor. So sollen Apotheken alle Impfungen mit Tot-Impfstoffen durchführen können. Auch sollen in Apotheken Schnelltests gegen bestimmte Erreger durchgeführt werden können, etwa Influenza. Zudem soll es neue Präventionsangebote in Apotheken geben, etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.