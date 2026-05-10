Angesichts der geplanten Reform der Pflegeversicherung warnt die Caritas vor einer stärkeren Belastung von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen. „Bei der stationären Pflege muss die Ministerin dafür Sorge tragen, dass die finanzielle Belastung für die Pflegebedürftigen nicht noch weiter steigt“, sagte Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Es werde diskutiert, die Eigenanteile erst nach 18 Monaten in einer Einrichtung zu senken, statt bisher nach 12 Monaten: „Das würde zwar kurzfristig Kosten sparen, dauerhaft aber das Stufenmodell der Entlastung diskreditieren, das schon heute vielen als ungenügend gilt“, sagte Welskop-Deffaa. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte angekündigt, bis spätestens Mitte Mai einen Entwurf für die Pflegereform vorzulegen.