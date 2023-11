Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik sind am Mittwoch in Westdeutschland viele Apotheken geschlossen geblieben. Apothekerinnen und Apotheker aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen wandten sich mit den Schließungen gegen ausufernde Bürokratie, anhaltende Lieferengpässe und Unterfinanzierung. Zudem fand eine Kundgebung in Dortmund statt, zu der nach Angaben der Polizei etwa 5000 Apotheker kamen, aber auch Mediziner und Mitarbeitende der Branche. Die Aktionen sind Teil eines bundesweiten Protestmonats der Apotheken.