Das Bundesgesundheitsministerium will im Laufe des kommenden Jahres einen Entwurf für ein Suizidpräventionsgesetz vorlegen. Derzeit liefen dazu Gespräche innerhalb der Bundesregierung sowie mit den Bundesländern und mit Verbänden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Es gehe es unter anderem um „die Umsetzung einer zentralen Krisenrufnummer“ sowie die Aufgaben einer „Bundesfachstelle für Suizidprävention“. Bereits ein Gesetzentwurf des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) hatte solche Neuerungen vorgesehen, im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wurde das Vorhaben wieder aufgegriffen.
Über Selbsttötungen berichtet die Süddeutsche Zeitung nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, sprechen Sie mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge, anonym und kostenlos unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222, zudem ist über www.telefonseelsorge.de eine Online-Beratung möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen bietet die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de.