Das Bundesgesundheitsministerium will im Laufe des kommenden Jahres einen Entwurf für ein Suizidpräventionsgesetz vorlegen. Derzeit liefen dazu Gespräche innerhalb der Bundesregierung sowie mit den Bundesländern und mit Verbänden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Es gehe es unter anderem um „die Umsetzung einer zentralen Krisenrufnummer“ sowie die Aufgaben einer „Bundesfachstelle für Suizidprävention“. Bereits ein Gesetzentwurf des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) hatte solche Neuerungen vorgesehen, im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wurde das Vorhaben wieder aufgegriffen.