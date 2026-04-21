Während gerade viel über die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung diskutiert wird, arbeitet die Ministerin auch an einer Reform der Pflegeversicherung. Der Gesetzentwurf zu Einsparungen im Gesundheitssystem soll voraussichtlich am kommenden Mittwoch, dem 29. April, vom Bundeskabinett verabschiedet werden und geht dann in die Gesetzgebung. Anschließend will Warken in wenigen Wochen auch den Entwurf für eine Pflegereform präsentieren. Die Grundlage dafür bildeten die seit Dezember vorliegenden Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“, erklärte Warken am Dienstag. „Bis spätestens Mitte Mai werde ich dazu einen Vorschlag vorlegen, der die Stabilisierung der Finanzsituation mit den notwendigen Strukturreformen verbindet.“ Sie habe das Pflegesystem „in einem katastrophalen Zustand übernommen“, sagte Warken.