Das Gesundheitswesen ist eine Großbaustelle. Welche der geplanten Reformen wie und wann umgesetzt werden und welche Maßnahmen noch folgen, lässt sich kaum absehen. Dennoch könnten Patienten und Patientinnen schon im kommenden Jahr erste Veränderungen zu spüren bekommen. Wenn beispielsweise die Klinik vor der Haustür schließt und sie fortan eine halbe Stunde länger zum Krankenhaus brauchen. Wenn sie eine Telefonnummer anrufen sollen, bevor sie die Notaufnahme aufsuchen. Oder wenn künftig der Hausarzt entscheidet, wer zu welchem Facharzt gehen darf. Ein Überblick.
GesundheitssystemWas sich 2026 für Patientinnen und Patienten ändern soll
Lesezeit: 4 Min.
Weil Personal fehlt, das Geld knapp wird und die Qualität der Versorgung besser sein könnte, soll vieles im Gesundheitssystem reformiert werden – manches schon im kommenden Jahr.
Von Michaela Schwinn und Rainer Stadler
