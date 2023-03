Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat zurückhaltend auf Vorwürfe reagiert, 1995 bei einer Bewerbung für eine Professur an der Universität Tübingen falsche Angaben gemacht zu haben. "Den konkreten Fall kann ich nicht mehr rekonstruieren", sagte der SPD-Politiker Ippen-Media. Einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge gab Lauterbach in seinem Lebenslauf damals ein vom Gesundheitsministerium gefördertes Forschungsprojekt an und warb damit, Drittmittel nach Tübingen zu holen. Zudem habe er ein gefördertes Buchprojekt aufgelistet. Das Geld sei letztlich aber nicht geflossen, da das Buch nie fertiggestellt wurde. Der Minister erklärte: "Für eine Berufung sind nicht Drittmittel entscheidend, sondern die Qualifikationen. Nicht jedes geplante Drittmittelprojekt wird auch umgesetzt." Ihm seien damals vier Professuren angeboten worden, die in Köln habe er angenommen.