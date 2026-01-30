Angesichts der finanziellen Schieflage der gesetzlichen Krankenkassen schlagen Unions- und SPD-Politiker eine Erhöhung der Tabaksteuer vor. Auch Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) äußerte sich vorsichtig positiv. Eine höhere Tabaksteuer würde den Konsum senken, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Übergeordnet sei aber die Steigerung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung – und dafür sei eine umfassende Strategie nötig. Dazu werde sie in diesem Jahr einen Prozess mit allen Beteiligten in Gang setzen. Unterstützung erhält der Vorschlag einer höheren Tabaksteuer von Krankenkassen und den Kassenärzten. Nicht nur, aber auch der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) hatte in der Bild-Zeitung die Erhöhung der Tabaksteuer ins Spiel gebracht.