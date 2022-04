Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat davor gewarnt, Gesundheitsdaten dauerhaft für bestimmte Berechtigungsnachweise heranzuziehen. In der Corona-Pandemie sei es Alltag geworden, beim Betreten von Restaurants, Kinos, Stadien und anderen öffentlichen Orten mit einer App seinen Impfstatus nachzuweisen. "Das ist praktisch und unter den Umständen auch datenschutzfreundlich gelöst." Es dürfe aber auf keinen Fall zum Standard werden, dass Gesundheitsdaten überall als eine Art Eintrittskarte verwendet würden, sagte Kelber bei der Vorlage des Tätigkeitsberichtes seiner Behörde. Verhindert werden müsse auch, dass Arbeitgeber dauerhaft Einblick in Gesundheitsdaten erhalten. Diese seien besonders zu schützen. Bei einem Verstoß gegen diesen Grundsatz würden Daten einem Dritten offenbart, mit dem man ohnehin in einem ungleichen Machtverhältnis stehe. "Das darf nicht passieren."