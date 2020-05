Seit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Strategiewechsel in ihrer Krisenpolitik verkündet und die Verantwortung zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie den Bundesländern übertragen hat, gilt vor allem eine Behörde als Schlüssel zum Glück: das örtliche Gesundheitsamt. Vor dieser Krise von der Politik oft vergessen, haben die bundesweit 375 Gesundheitsbehörden jetzt eine "zentrale Rolle bekommen", sagte die Kanzlerin. Am Montag hatte sie mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Wernigerode im Landkreis Harz telefoniert, um ihnen stellvertretend für alle Ämter zu danken, wie Merkel sagte: Es sei wichtig, dass die Behörden "uns sagen, wenn sie verstärkt werden müssen". Dann stünden sogenannte Containment-Scouts und gegebenenfalls auch die Bundeswehr bereit.

Die Bundesregierung hatte angekündigt, 105 mobile Teams zu schulen, die Gesundheitsämter beim Nachverfolgen von Infektionsketten vor Ort unterstützen können. Ein Gesetzentwurf sieht zudem einen Zuschuss von insgesamt 50 Millionen Euro vor, um vor allem die Digitalisierung voranzubringen. Das Robert-Koch-Institut soll dauerhaft eine Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zusätzlichen 40 Stellen bekommen.

Jeder meldet ansteckende Krankheiten anders: auf Papier, per E-Mail - das führt zu Fehlern

Der Präsident des deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, hatte allerdings bereits am Montag damit angefangen, der Kanzlerin zu erklären, was fehlt. Er beurteilt etwa die geplanten Zuschüsse des Bundes kritisch. "Eine echte digitale Weiterentwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens ist nicht durch punktuelle Maßnahmen in einzelnen Gesundheitsämtern zu erreichen", sagte er. Statt einer einmaligen Finanzspritze müssten Bund, Länder und Kommunen nachhaltig in die Strukturen der Gesundheitsämter, Ärzte und Kliniken investieren.

Über meldepflichtige Krankheiten wie Covid-19, heißt es aus dem Landkreistag, würde je nach Arzt oder Behörde mal per E-Mail, mal auf Papier und über unterschiedliche digitale Systeme kommuniziert. Diese "Medienbrüche" zwischen Kommunen, Ländern und Bund führten zu Fehlern und seien "auf Dauer nicht tragbar". Dies gelte besonders, wenn eine geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes die Aufgaben der Gesundheitsämter nun noch erweitern soll. Unter anderem sollen die Behörden künftig zusätzliche Informationen zu genesenen Personen und negative Labortests melden: "Wir finden, dass der Gesetzentwurf an dieser Stelle über das Ziel hinausschießt. Dies gilt erst recht, wenn sich das Infektionsgeschehen wieder verstärken sollte", sagte der Landkreistagspräsident.

Zwar begrüßten andere Vertreter der Kommunen wie etwa der Deutsche Städtetag trotzdem, dass jedem Gesundheitsamt nun bis zu 150000 Euro zusätzlich winken. Doch auch der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes meldete deutliche Kritik an: "Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wurden die Gesundheitsämter nicht dauerhaft mit zusätzlichen Stellen ausgestattet", sagte deren Vorsitzende Ute Teichert der Süddeutschen Zeitung. Die Helfer, die zurzeit die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen, seien Studenten oder stammten aus dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen, aus anderen Teilen der Verwaltungen oder dem Robert-Koch-Institut. "Wenn nun in allen gesellschaftlichen Bereichen Lockerungen stattfinden, werden diese Helfer in die Universitäten oder an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren. Sie fehlen dann in den Gesundheitsämtern", sagt Teichert. Dies sei besonders schwierig, weil die Bürger nun in ihrem Alltag wieder zu deutlich mehr Menschen Kontakt haben als zuvor. "Sie treffen jetzt nicht mehr nur drei andere Menschen, sondern unter Umständen 30." Umso mehr Arbeit blüht bei der Kontaktnachverfolgung. "Wir brauchen eine dauerhafte Aufstockung des Personals", fordert Teichert.