Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die massive Kritik an den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen für eine Pflegereform zurückgewiesen. „Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, Grundlagen für eine Reform zu erarbeiten, auf deren Basis wir den Gesetzgebungsprozess einleiten können. Das hat sie getan“, sagte Warken der Rheinischen Post.Jetzt gehe es darum, in Abstimmung mit der von ihr eingesetzten Finanzkommission der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) „zu einem umfangreichen Reformkatalog“ zu kommen, erklärte Warken weiter. „Die Maßnahmen hängen alle zusammen. Stückwerk wäre fatal“, unterstrich sie.

Es seien „an einigen Stellen“ auch konkrete Vereinbarungen getroffen worden, sagte Warken weiter. Als Beispiele nannte sie „den Schwerpunkt Prävention zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit oder die Überprüfung der Begutachtungssystematik zur Einstufung in die Pflegegrade“.

Zur Kritik an unklarer Finanzierung erklärte die Ministerin: „Die Erwartung an die Kommissionsergebnisse ist an dieser Stelle wahrscheinlich zu groß gewesen.“ Es liege in der Natur der Sache, dass in einer Arbeitsgruppe mit Bund, Ländern und Kommunen „niemand freiwillig aufzeigt, wenn es um Kostenübernahmen geht, beispielsweise für die Deckelung des Pflegeeigenanteils“. Der Anspruch müsse sein, dass die Pflegeversicherung künftig unabhängig von kurzfristigen Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt finanzierbar bleibe.

Warken sprach sich gegen den Vorschlag aus, Besserverdienende zur Gegenfinanzierung stärker zu belasten und die Lohngrenze, auf die man Pflegebeiträge zahlen muss, von 5500 auf 8000 Euro zu erhöhen. „Mein politisches Ziel ist es, Mehrbelastungen zu vermeiden“, sagte die Ministerin. Sie bevorzuge andere Ansätze. In den anstehenden Gesprächen in der Koalition gehe es darum, „wie wir für die Finanzierung insgesamt eine gute Lösung finden“.Der Gesetzentwurf soll laut Warken bis zur Mitte des kommenden Jahres vorgelegt werden. Die geplante Pflegereform müsse zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.