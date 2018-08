24. August 2018, 18:56 Uhr Gesundheit Spahn will Untergrenze für Pfleger

Der Minister schreibt Kliniken vor, wie viel Personal sie einsetzen müssen. Kritiker halten den Plan für ungenügend.

Von Kristiana Ludwig , Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Kliniken in Zukunft vorschreiben, wie viele Krankenpfleger sie auf bestimmten Stationen einsetzen müssen. In einem Verordnungsentwurf, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt, sind Personalschlüssel für die Intensivstation, die Unfallchirurgie, die Kardiologie und die Geriatrie, also die Station für betagte Patienten, festgeschrieben. Ein Intensivpfleger darf sich demnach künftig tagsüber um nicht mehr als zwei Patienten kümmern, in der Nachtschicht darf eine Pflegerin nicht mehr als drei Menschen bewachen. In den übrigen drei Bereichen sind die Schlüssel allerdings weit großzügiger. Laut Entwurf soll sich eine Krankenpflegerin tagsüber um bis zu zehn oder elf Patienten kümmern, in der Nacht ist ein Pfleger für bis zu 24 Patienten verantwortlich. Hält sich eine Klinik nicht an diese Personalvorgaben, sollen ihr Geldleistungen gekürzt werden. Die Verordnung soll vom kommenden Januar an gelten.

Bis 2020 will Spahn an einem weiteren Gesetz arbeiten, das die Personaluntergrenzen dann auf alle Stationen der Krankenhäuser ausweitet. Eine solche Regelung hatten Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag versprochen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält allerdings schon Spahns aktuelle Vorschläge für unzureichend. "Die hohen Arbeitsbelastungen des Pflegepersonals, die zu gefährlichen Pflegefehlern führen können, werden damit zementiert anstatt dauerhaft verbessert, wie es dringend nötig wäre", sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.

Denn Spahn hat in seiner Verordnung eine Idee aufgegriffen, welche die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen vorher mithilfe der Unternehmensberatung KPMG entwickelt hatten: Um festzustellen, wie viele Pfleger nötig sind, um Patienten gut zu versorgen, haben die beiden Verbände schlicht die am schlechtesten besetzten Krankenhäuser als Maßstab genommen. Nur jene Häuser müssen aufstocken, die zum untersten Viertel gehören - wo Krankenpfleger am Tag also deutlich mehr als zehn Menschen helfen müssen. Für den Rest der Kliniken soll sich erst einmal nichts ändern. Der Gewerkschaftsbund kritisiert diese Rechenlösung. Buntenbach fordert, für Personalschlüssel erst den realen Arbeitsaufwand zu ermitteln.

Gesundheitsminister Spahn sagte unterdessen, dass er bei der Umsetzung der Untergrenzen auch in Kauf nehme, wenn deswegen Stationen geschlossen werden müssen. "Eine Klinik, die dauerhaft und strukturell zu wenig Pflegekräfte hat, muss entweder mehr Pflegekräfte einstellen oder aber weniger Patienten behandeln. Alles andere würde Patienten gefährden", sagte er. Zwar hoffe er, dass sich unterbesetzte Krankenhäuser dadurch bemühten, mehr Pflegekräfte anzuwerben und auszubilden. Sicherheit und Qualität müssten aber in den Kliniken Vorrang haben: "Wenn das bedeutet, dass manche Krankenhausabteilungen schließen müssen, dann ist das so."

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, kritisierte die Vorgaben des Ministers als "unrealistisch hoch". Wenn für zwei Patienten eine Pflegekraft vorgegeben werde, würden die Kapazitäten auf den Intensivstationen "drastisch verknappt", sagte er: Zahlreiche Kliniken könnten so keine Patienten mehr aufnehmen. Die Krankenhausgesellschaft hatte ursprünglich selbst die Aufgabe gehabt, mit den Krankenkassen Personalvorgaben auszutüfteln. Doch die Verhandlungen waren im Juli gescheitert. Spahn springt deshalb jetzt mit seiner Verordnung ein.