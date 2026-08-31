Die Pflegekassen schlagen wegen eines immer größeren Finanzlochs Alarm. „Die Pflege ist akut in Not“, sagte Oliver Blatt, Chef des zuständigen GKV-Spitzenverbands am Montag. Schon bis Ende dieses Jahres fehlten schätzungsweise 500 Millionen Euro. Im nächsten Jahr klaffe sogar eine Lücke von zehn Milliarden Euro. Blatt brachte eine kurzfristige Finanzspritze des Bundes ins Spiel und forderte zugleich, die geplante Pflegereform rasch anzugehen. Der GKV-Spitzenverband spricht für die soziale Pflegeversicherung, also die gesetzlichen Kassen mit knapp 75 Millionen Versicherten.

„Im Oktober werden die Einnahmen nicht mehr reichen, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren“, sagte Blatt. Zugleich beruhigte er: „Die Pflege kann nicht pleitegehen.“ Es werde Mechanismen geben, den Fehlbetrag zu decken. „Zur Not wird uns dann der Bund sicherlich eine schnelle Liquidität geben“, sagte Blatt. „Da muss man sich als Pflegebedürftiger keine Sorgen machen.“ Aber die soziale Pflegeversicherung pfeife „aus dem letzten Loch“.

Haupttreiber sei die steigende Zahl von Menschen, die Leistungen in Anspruch nähmen. 2025 waren es rund 370 000 mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2017 habe sich die Zahl von drei auf sechs Millionen in etwa verdoppelt. Das liege nicht nur an der Alterung der Gesellschaft, sondern daran, dass die Politik den „Zugang zur Pflege großzügiger gestaltet“ habe als von der Wissenschaft empfohlen.

Eine Pflegereform ist bereits in Vorbereitung und soll noch im September durch das Kabinett, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) sagte. Details sind aber offen. Zu den neuen Zahlen des GKV-Spitzenverbands und der Forderung nach einer Finanzspitze äußerte sich der Sprecher nicht. Linnemann hat einen Entwurf seiner Vorgängerin Nina Warken (CDU) auf dem Tisch. Dieser sieht Ausgabenbremsen und Mehreinnahmen vor. Die Bundesregierung will allgemeine Beitragserhöhungen im kommenden Jahr vermeiden. Doch wird erwogen, den Pflegebeitrag für Kinderlose leicht auf 4,3 Prozent anzuheben. Bei der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern sollen Einschränkungen kommen. Voraussetzungen für Einstufungen in Pflegegrade könnten angehoben werden.