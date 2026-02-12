Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland würde laut einer aktuellen Umfrage eine Steuer auf zuckerhaltige Lebensmittel begrüßen. Dabei sprachen sich 60 Prozent für die Einführung einer sogenannten Limo-Steuer aus, wie die Verbraucherorganisation Foodwatch am Donnerstag mitteilte. Eine große Mehrheit von 73 Prozent sei zudem überzeugt, die Politik müsse Maßnahmen ergreifen, damit die Lebensmittelindustrie den Zuckergehalt in Getränken reduziert. Foodwatch fordert schon länger eine Limo-Steuer für Deutschland nach dem Vorbild Großbritanniens. Dort müssen seit 2018 Hersteller von Getränken mit extra Zuckerzusatz umgerechnet 20 Cent pro Liter zahlen, wenn der Zuckergehalt mehr als acht Gramm auf 100 Milliliter beträgt.