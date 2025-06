Ob bei der Versorgung von Diabetikern oder beim Umgang mit chronischen Wunden: Fachkräfte in der Pflege sollen künftig mehr Aufgaben übernehmen dürfen als bisher. Das Bundesgesundheitsministerium gab am Dienstag einen Referentenentwurf in die Verbändeanhörung, demzufolge Pflegefachkräfte künftig bestimmte, bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehaltene Arbeiten übernehmen dürfen. Das Papier liegt epd vor. Mit dem Pflegekompetenzgesetz soll dem Entwurf zufolge unter anderem das Pflegeberufegesetz geändert werden. Dort soll festgehalten werden, dass zu den Aufgaben, die ausgebildeten Pflegekräften vorbehalten sind, auch die „eigenverantwortliche Heilkundeausübung“ gehört. Zudem sollen Kataloge von bislang ärztlichen Leistungen erstellt werden, die Pflegefachkräfte künftig eigenverantwortlich erbringen dürfen.