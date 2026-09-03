Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) beschleunigt die Aufnahme ausländischer Mediziner und Apotheker. Das sieht eine Verordnung seines Ministeriums vor, die im November in Kraft treten soll, wie der Spiegel berichtet. „Wer Fachkräfte für das Gesundheitssystem gewinnen will, darf sie nicht durch Bürokratie ausbremsen“, zitiert das Magazin den Minister. „Daher vereinfachen wir die Anerkennung ausländischer Abschlüsse für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Hebammen und schaffen bundeseinheitliche Vorgaben.“ Dazu gehöre, dass Behörden in Zukunft Dokumente in englischer Sprache akzeptieren müssen, die Verfahren sollen digital laufen. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung schätzt, dass in Deutschland bis 2040 etwa 50 000 Ärzte fehlen, vor allem in ländlichen Gebieten. Linnemanns Verordnung ergänzt ein bereits beschlossenes Gesetz zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen.