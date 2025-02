Kassenpatienten warten länger auf Arzttermine als noch vor fünf Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Befragung unter gesetzlichen Versicherten im Auftrag des GKV-Spitzenverbands hervor. Ein Viertel der Patienten wartet demnach länger als 30 Tage auf einen Termin in der Facharztpraxis. Jeder Zweite gab an, dass immerhin innerhalb von zehn Tagen ein Gespräch mit der Fachärztin oder dem Facharzt möglich war, heißt es in der Studie, die die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen im Frühjahr 2024 machen ließ. Positiver beurteilen Kassenpatienten die Wartezeiten bei ihren Hausarztpraxen: 52 Prozent empfinden sie dort als „genau meinen Wünschen entsprechend“, 36 Prozent als „noch akzeptabel“. Der GKV sieht als einen Grund für die Wartezeiten die Ungleichbehandlung zwischen gesetzlich und privat Versicherten und pocht auf Änderungen zugunsten einer „bedarfsgerechten“ Versorgung für alle.