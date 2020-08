Von Kristiana Ludwig, Berlin

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) bemängelt, dass die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante elektronische Patiententenakte "an wichtigen Stellen gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung" verstoße. Der Gesetzentwurf biete im kommenden Jahr "nur eine unzureichende Kontrolle der Patienten über ihre Daten". Erst von 2022 an werde es Versicherten, die ein entsprechend modernes Gerät besitzen, möglich sein auszuwählen, welchem Arzt sie welche Dokumente zur Verfügung stellen. Kelber und auch die Datenschutzbeauftragten von Brandenburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg kündigten an, Krankenversicherungen in ihrem Gebiet offiziell vor solchen Akten zu warnen. Auch "Untersagungen" seien eine Option, sagte Kelber. Der Vorsitzende der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, forderte die Kassen ebenfalls auf, "Gesundheitsterminals" anzubieten - für Patienten, die kein Handy nutzen wollen oder können, um ihre Akte einzusehen.