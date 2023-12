Patientinnen und Patienten können sich unter bestimmten Voraussetzungen künftig telefonisch von ihrer Arztpraxis krankschreiben lassen. Die Regelung gilt ab sofort, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken am Donnerstag mitteilte. Die Regelung greift für Kranke, die in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sind sowie keine schweren Symptome haben. Ärztinnen und Ärzte können dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für maximal fünf Tage ausstellen. Die telefonische Krankschreibung soll die Praxen entlasten und das Infektionsrisiko in den Wartezimmern senken. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände warnte vor einem "negativen Einfluss auf den Betriebsfrieden".