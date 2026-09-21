Der Gesundheitssektor braucht aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft weniger Regulierung und weniger Bürokratie. „Wir hangeln uns von einer Problemlösung zur nächsten; aber die Probleme werden nicht gelöst, sie werden größer“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, beim Krankenhausgipfel am Montag in Berlin. Es gebe unzählige neue Regeln, neue Nachweise, neue Prüfungen und neue Prüfer und zu selten wirklich wissenschaftlich fundierte Studien dazu. So beschäftigten sich 176 000 Vollzeitkräfte in deutschen Krankenhäusern ausschließlich mit Bürokratie. Was es wirklich brauche, sei ein Kurswechsel sowie strukturelle Veränderungen. „Unser Ziel muss eine lernende Krankenhausversorgung sein“, sagte Gaß. Am Ende müsse das Ergebnis der Behandlung zählen.