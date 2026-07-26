Die vom Krebs genesenen SPD-Politiker Lars Klingbeil und Manuela Schwesig fordern, dass Krebsüberlebende eine überwundene Erkrankung nicht mehr jahrelang etwa bei Vertragsabschlüssen angeben müssen. „Es darf nicht sein, dass eine überstandene Krebserkrankung Menschen ein Leben lang begleitet und sie bei Versicherungen, Krediten oder im Berufsleben benachteiligt“, sagte der Finanzminister der Funke Mediengruppe. „Wer den Krebs besiegt hat, muss auch gesellschaftlich und wirtschaftlich wieder frei nach vorn schauen können.“ Bei Klingbeil war 2014 Zungenkrebs festgestellt worden. Schwesig machte 2019 eine Brustkrebserkrankung öffentlich. In Deutschland lebten 5,5 Millionen Menschen, die eine Krebserkrankung überstanden hätten.