Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hat vor den Folgen der Hitzewelle für Patienten und Klinikpersonal gewarnt. Er forderte zusätzliche Mittel für die Kühlung von Kliniken. Er habe ein mehrjähriges Klima-Investitionsprogramm in Höhe von 31 Milliarden Euro vorgeschlagen, sagte Gaß der Rheinischen Post. Weiter kritisierte er, die Bundesländer kämen „ihrer Pflicht zur vollständigen Finanzierung der Investitionskosten“ seit Jahrzehnten nicht nach. „Für Klimaanlagen oder andere Kühltechnik bleibt nichts übrig, die Kliniken müssen weiter mit Verschattung, Ventilatoren und Kühlakkus improvisieren.“