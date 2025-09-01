Ein Hausarzt oder eine Hausärztin war im Jahr 2024 im Schnitt für mehr als 1200 Menschen da. Zwischen den Bundesländern gab es dabei teilweise große Unterschiede, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In Brandenburg (1436), Bremen (1369) und Niedersachsen (1356) waren es demnach überdurchschnittlich viele Menschen, die auf einen Hausarzt kamen, in Bayern (1114) die wenigsten. Bundesweit veränderte sich die Dichte von Hausärzten nach Angaben des Amts in den vergangenen zehn Jahren kaum. 2024 waren es demnach 1264, im Jahr 2014 im Schnitt 1266 Menschen. Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66 100 Hausärzte in Deutschland – 3,4 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Doch ein großer Teil von ihnen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Laut den Daten der Kammer waren 2024 knapp 41 Prozent aller Hausärzte 60 Jahre oder älter, knapp jeder fünfte gar älter als 65 Jahre.