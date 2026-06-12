Parlamentarier und Ländervertreter sehen noch Änderungsbedarf an der von der Bundesregierung geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. In Bundestag und Bundesrat starteten am Freitag die Beratungen der umfangreichen Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Bundestagsabgeordnete stoßen sich unter anderem an der nach ihrer Sicht nicht gerechten Finanzierung der Gesundheitsversorgung von Bürgergeldempfängern. Ländervertreter sorgen sich um die Zukunft von Krankenhäusern und Pharmaindustrie. Die Reform hat zum Ziel, die Finanzen der Kassen durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen wieder ins Lot zu bringen. Es ist die erste große Reform, die die Bundesregierung noch vor der Sommerpause durchbringen will. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verfolgte die erste Lesung im Bundestag von der Regierungsbank aus.