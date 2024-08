Karl Lauterbach hat keine Angst vor drastischen Worten, das gilt auch an diesem Mittwoch in Berlin. „Wir haben eine beklagenswerte Situation“, sagt Lauterbach. Die Lebenserwartung in Deutschland sei die schlechteste aller westeuropäischen Länder, und das liege auch an den vielen Todesfällen infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Das ist ein Riesenproblem, das seit Jahren ungelöst ist.“