Die Autorenvereinigung PEN Berlin bringt Leute zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden. In einer Gesprächsreihe unter dem Titel „Ist das noch|schon mein Land?“ diskutieren Menschen zum Thema Heimat. Das Publikum ist bei diesen Veranstaltung als vierter Gast geladen und dazu ermuntert, den Abend mitzugestalten.

Im Gespräch mit Ronen Steinke berichtet Deniz Yücel von lehrreichen Momenten der Gesprächsreihe in den unterschiedlichsten Bundesländern.

Aus seiner Erfahrung sei der Austausch schwieriger geworden. So würden AfD-Wählerinnen und Wähler weniger zu den Veranstaltungen kommen und sich auch weniger zu Wort melden.

Die Bereitschaft der Anderen, ihnen auch nur zwei Minuten zuzuhören, die ist niedriger als vor zwei Jahren. Deniz Yücel über eine Veranstaltung in der Kleinstadt Weißenfels, Sachsen-Anhalt.

In dieser Folge sprechen Deniz Yücel, Journalist und Sprecher der Autorenvereinigung PEN Berlin und Ronen Steinke darüber, wie ein politischer Dialog wieder gelingen kann.

Das Gespräch können Sie auch als Videopodcast auf Youtube anschauen.

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Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

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