Präsident Wladimir Putin schlägt vor, die von Russland angegriffene Ukraine unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen und dort Neuwahlen abzuhalten: „So eine Praxis gibt es, und im Prinzip kann man die Möglichkeit einer zeitweisen UN-Verwaltung mit den USA, den europäischen Staaten und – versteht sich – auch mit unseren Partnern und Freunden erörtern“. Wahlen in Kriegszeiten sind in der Ukraine verboten – wie in Deutschland. Moskau behauptet, dass die Ukraine ein gescheiterter Staat sei, in dem Nazi-Gruppen die Macht ergriffen hätten, und dass Präsident Wolodimir Selenskij seit Ablauf seiner regulären Amtszeit 2024 kein Mandat mehr habe. Ukrainische Juristen betonen, dass die Verlängerung der Vollmachten durch das Kriegsrecht gedeckt ist. Auch im Ausland wird Selenskij weiter als Präsident anerkannt. Als Minimalkompromiss hatten sich Moskau und Kiew zuletzt unter Vermittlung der USA darauf verständigt, die Energieversorgung des Gegners nicht mehr anzugreifen.